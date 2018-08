​La Rambla ja recorda les víctimes del 17-A amb un nou memorial espontani

La Rambla de Barcelona ha tornat a convertir-se en un memorial espontani en record de les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost. El dia abans del primer aniversari de l'atac terrorista, els barcelonins ja han començat a dipositar rams de flors i espelmes sobre el mosaic de Miró del passeig, que és el punt on es va aturar la furgoneta que conduïa Younes Abouyaaqoub i que va provocar la massacre. L'any passat, després de l'atemptat, la Rambla es va convertir en un gran memorial en homenatge als afectats i familiars Moltes de les persones que han acudit per fer un homenatge a les víctimes s'han emocionat i no han amagat les llàgrimes. Cèlia Gurmaches, veïna del Raval, ja va veure les primeres flors el dimarts, i aquest dijous ha decidit que ella també volia tenir un record per a les víctimes i ha dut un ram. "Que consti que no tenim por i que continuem passejant a la nostra Rambla", ha afirmat adesprés de deixar les flors.Gurmaches, de 57 anys, va acudir després de l'atemptat a l'Ajuntament per signar el llibre de condol amb el marit i també va fer-ho pel seu fill, que viu als Estats Units. Recorda que el seu marit havia passat una hora abans de l'atac per la Rambla, i com la policia va omplir els carrers. Va pensar que "el Raval és el Raval" i va ironitzar, dirigint-se al seu home: "Què has fet?". Van veure que tot el moviment era per l'atemptat i recorda el "buit" que es respirava l'endemà.Per a Laia Olea, de Molins de Rei, el 17-A té un significat especial. El 17 d'agost és el seu aniversari i en el de l'any passat volia celebrar-ho fent un passeig per la Rambla a la tarda, però va haver de canviar de plans per la feina. Olea, que aquest divendres compleix 25 anys, és dependenta d'una perfumeria i inicialment es va disgustar perquè li feien anar a la tarda. "Sort que em van canviar el torn", subratlla ara. Com Gurmaches, l'any passat no va poder acudir a posar unes flors i ha aprofitat que baixava a Barcelona per fer-ho.Carlos Medina, que és veí del Gòtic, era al cafè Zurich de la plaça de Catalunya prenent un suc quan la furgoneta d'Abouyaaqoub va enfilar el passeig atropellant qui trobava al seu pas. "Gairebé no em vaig adonar de res", rememora, si bé des d'un primer moment, especialment quan va sentir la cridòria, va tenir clar que era un atemptat. També ha volgut tenir un record per a les víctimes coincidint amb l'aniversari."No és Barcelona una ciutat perquè passin aquestes coses. És una ciutat de pau", ha ressaltat. Medina té 60 anys i va néixer a Montevideo (l'Uruguai), però ja en duu 30 a la capital catalana. Que en països de l'Amèrica Llatina hi hagi violència li "qualla" més, però no aquí on habitualment no hi ha accés a les armes.

