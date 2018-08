Mor un motorista en un accident de trànsit al Vendrell

Un home de 52 anys i veí de Santa Oliva va morir dimecres al migdia en accidentar-se amb la moto al carrer de les Mates al Vendrell (Baix Penedès). L'avís del sinistre es va rebre a les 13.06 hores i fins al lloc es van desplaçar tres ambulàncies un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar la vida del motorista.En aquest accident també hi van treballar efectius de la Policia Local i dels Bombers de la Generalitat. Per causes que es desconeixen, l'home va perdre el control de la moto i va caure del vehicle.

