Albiol s'aprofita de les vacances d'Artur Mas per carregar contra l'independentisme

Aquí Artur Mas sufriendo en primera persona las consecuencias de vivir en un Estado opresor que encarcela a los políticos por sus ideas. Cuanto sufrimiento!!!😭😭😭 pic.twitter.com/YvY75pEuNH — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 15 d’agost de 2018

Xavier García Albiol no descansa per vacances. A través de Twitter, el dirigent del PP ha aprofitat una fotografia d'Artur Mas en una platja paradisíaca per carregar contra ell i contra l'independentisme. "Aquí Artur Mas patint en primera persona les conseqüències de viure en un estat opressor que empresona polítics per les seves idees. Quin patiment!", ha dit, irònic, Albiol.La piulada ha rebut crítiques a la xarxa i alguns tuitaires han recordat al líder popular que, aquestes estiu, segur que no veurà fotos dels Jordis ni dels presos polítics independentistes. Precisament avui, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez compleixen deu mesos a la presó.

