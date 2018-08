L'onada de calor deixa 23 víctimes mortals

L'onada de calor de principis d'agost ha deixat 23 víctimes mortals, segons ha confirmat el Departament de Salut. Són 13 homes i 10 dones, totes elles tenien entre 41 i 100 anys i patologies prèvies. En el conjunt de l'estiu s'han notificat fins a 67 casos de persones afectades per cops de calor.Respecte a la distribució geogràfica de les defuncions, onze es van localitzar a la ciutat de Barcelona, sis a la resta de la demarcació de Barcelona, una a Girona, una a Lleida i quatre a Tarragona-Terres de l’Ebre.Totes tenien factors de risc previs que podien predisposar a patir el quadre clínic de cop de calor: perquè presentaven patologia de base o perquè estaven fent activitats a l’aire lliure amb temperatures elevades. En aquest sentit, deu de les persones mortes van presentar el quadre al domicili i tretze al carrer, sis de les quals estaven realitzant activitats laborals o esportives.En cas d'onada de calor, s'aconsella hidratar-se sovint i beure molta aigua; evitar sortir al carrer en hores de màxima insolació -especialment al migdia- i fer esport en les hores de menys calor. també es recomanable fer àpats lleugers que ajudin a recuperar sals minerals, i evitar menjars molt calents o que aportin moltes calories.Sempre que sigui possible, és recomanables estar en llocs frescos, i en cas de molta sensació de calor, és útil mullar-se la cara i fins i tot la roba, o prendre una dutxa o un bany fresc. Pel que fa a la roba, es recomana dur-ne de fresca, lleugera i de colors clars, posar-se gorra o barret i utilitzar protecció solar. A casa, es bo baixar les persianes i evitar que el sol entri directament, i no obrir les finestres quan la temperatura exterior és més alta que la interior.D'altra banda, és especialment important que els col·lectius més vulnerables com persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, cal que s'hidratin sovint, encara que no tinguin sensació de set, i en cas de familiars o veïns que viuen sols, visitar-los i assegurar-se que s'hidraten.

