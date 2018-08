Alcaldessa de Cambrils: «Hem après a espavilar-nos, que la por no ens venci»

"No podem dir que hem passat pàgina, perquè això no s'oblida, però sí que hem sabut entendre que són situacions que les hem de saber superar i penso que s'ha aconseguit"

Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils Foto: Jonathan Oca

"Jo crec que hem après a conviure amb això i hem après la lliçó. A espavilar-nos, que la por no ens venci i a mirar endavant"

Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils Foto: Jonathan Oca

Camí Mendoza (ERC), nascuda el 1965, és l'alcaldessa de Cambrils. Li va tocar viure l'atemptat terrorista al passeig marítim la matinada del 18 d'agost del 2017. Des del primer moment va defensar que no s'havia de fer cap pas enrere ni deixar que la por vencés, que calia tornar a la normalitat al més aviat possible, aquest relat encara ara el defensa.Està convençuda que aquells fets no s'han oblidat però que s'ha après a conviure-hi. Està satisfeta amb la reacció de la ciutadania davant d'aquells fets. Per altra banda, defensa la nova ubicació de l'estació del municipi i el necessari desmantellament de la via, que suposa una barrera infranquejable per Cambrils.- Tal com vaig dir fa un any, el municipi va recuperar la normalitat poques hores després i aquesta línia és la que ha seguit durant tot l'any. Cambrils no s'ha vist afectat. No podem dir que hem passat pàgina, perquè això no s'oblida, però sí que hem sabut entendre que són situacions que les hem de saber superar i penso que s'ha aconseguit.- És difícil detectar quins són els conceptes que empenyen a la gent a venir o no al nostre municipi i crec que hem d'esperar a finals d'estiu per poder parlar amb el sector. Serà llavors quan, en global, es podran distingir una mica les causes i detectar si ha afectat el municipi.- És aviat. Està sent una temporada diferent de la de l'any passat. Aquí comencem la temporada per Setmana Santa, però enguany ha caigut molt amunt, el temps al maig al juny no va ajudar gaire tampoc. El juliol ha anat d'una manera i l'agost anirà d'una altra però sembla que hi haurà més increment. Ara bé, també hi ha nacionalitats que esperen a última hora per fer les reserves i aquestes ara les desconeixem. Insisteixo en el fet que no es poden fer valoracions encara.- Quan s'està en alerta 4 de terrorisme sobre 5 la policia està preparada i conscienciada del que ha de fer i del que necessita i el que sí que és cert és el que ens estem plantejant que mesures que fins ara eren puntuals, doncs que passin a ser més permanents. Però encara ho estem estudiant.- A la població en general ni ha unit ni desunit. Crec que el que sí que és cert és que ha provocat que hi hagi més relació que abans entre diversos col·lectius amb l'administració, de forma positiva. Això ha fomentat el coneixement mutu que també és necessari.- Sí, vàrem decidir que s'havia de fer un memorial ja fa mesos, que havia de quedar constància dels fets que van passar, per no oblidar. Vam dir que faríem un acte el màxim senzill possible i esperem que sigui així. Serà un acte curt i digne, amb autoritats polítiques, amb víctimes, amb els cossos de seguretat i emergències i amb tothom que ens vulgui acompanyar. El que farem serà descobrir aquest element que hem ideat i col·locat i li farem una ofrena floral.- No ho ha oblidat. Jo crec que hem après a conviure amb això i hem après la lliçó. A espavilar-nos, que la por no ens venci i a mirar endavant.- Sí, sí. És que es va demostrar això. L'endemà ja hi havia gent a la platja i els comerços, les botigues i els restaurants van aixecar la persiana. Potser hi hauria hagut més gent sense que hagués passat, però en tot cas, això era un símbol de normalitat. Si hagués vist la platja completament buida, hagués pensat que això ens costaria molt de remuntar però no va ser així.- No sé si de fortalesa però sí de voler tornar a la normalitat. El més important és que van tornar a apujar la persiana i que a la platja hi havia gent.- Jo ho vaig dir des del primer moment que tant la Policia Local com els Mossos d'Esquadra que ells estaven preparats per un possible grau 4. Tant de bo no haguessin hagut de posar en pràctica aquests coneixements i la preparació però a Cambrils malauradament van tenir l'oportunitat de fer-ho i van demostrar que estaven molt preparats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)