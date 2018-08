Mor un jove de 23 anys després de precipitar-se des d'un vuitè pis a Lleida

Un veí de Lleida, de 23 anys, va morir la matinada de dimecres després de precipitar-se al carrer des del balcó d'un vuitè pis d'un edifici situat a la cantonada entre els carrers Vallcalent i Bisbe Ruano, a la Zona Alta de la ciutat Lleida. Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada de dimarts a dimecres. Els serveis mèdics que es van desplaçar fins al lloc del succés no van poder fer res per salvar-li la vida.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort malgrat que fonts policials apunten que tot sembla indicar que la caiguda del jove s'hauria produït de forma accidental, després de recolzar-se d'esquena en la barana del balcó.

