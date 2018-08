Polèmica a la Ribera Alta pel trasllat d'un pacient de 385 quilos

La família de Teófilo Rodríguez, el jove de Turís (Ribera Alta, al País Valencià), de 34 anys amb obesitat mòrbida i que va haver de reingressar la nit d’aquest dimarts a l’Hospital de Manises (Horta Oest), ha presentat al jutjat de València una denúncia contra aquest centre hospitalari i la conselleria de Sanitat valenciana. L’home, que pesa 385 quilos, va patir una altra insuficiència respiratòria després de rebre l’alta.La germana de Teo, Dévora Rodríguez, ha explicat que presentaran una denúncia per l’atenció rebuda, davant el “risc” que va patir el seu germà en rebre l’alta sense estar en condicions i per “la manca de seguretat” durant el trasllat, que es va fer amb un camió de mudances, “sense finestres i que només anava subjecte amb els frens de la llitera”, i amb un ventilador. “És indignant el tracte que ha rebut”, ha lamentat.La germana ha explicat que havien donat l’alta a Teo sense comunicar-li. En demanar explicacions, li van dir que ja hauria de ser al poble de Turis, on va ser traslladat.En arribar a la localitat, no es va poder entrar el jove a dins de casa seu, a causa de les dimensions del llit i es va proposar deixar-lo al poliesportiu, a la qual cosa la família s’hi va oposar. Finalment, se’l va portar al centre de salut de Turis, on va passar quatre hores. Tot i això, el pols i l’oxigen van començar a baixar i se’l va haver de reingressar a l’hospital.

