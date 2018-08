​Buch reclama que l'acte del 17-A quedi al marge de qualsevol debat polític

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reclamat aquest dijous que l'acte en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils que se celebrarà aquest divendres a la capital catalana no es barregi amb reivindicacions polítiques. "Qualsevol debat polític de qualsevol índole ha de quedar al marge", ha manifestat en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio , i ha afegit que hi ha "suficients" espais i dies per tenir-lo.Ho ha dit en ser preguntat per si en l'acte del 17-A ha d'imperar el silenci o hi ha d'haver una xiulada per la presència de Felip VI. Buch ha indicat que li agradaria que aquest divendres es tingui un record per a les víctimes i als familiars, i un agraïment als cossos de seguretat, serveis d'emergències i col·lectius que van atendre els afectats. Ha insistit en el fet que "qualsevol debat polític o situació estranya que no sigui aquests dos punts queda fora de lloc".A parer seu, els titulars dels diaris sobre la commemoració haurien d'anar en la línia que el país s'afegeix al record a les víctimes i es conjura tothom perquè no torni a passar un atemptat. No obstant això, ha subratllat que trobarà a faltar a l'acte el seu predecessor a Interior, Joaquim Forn, i que el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, es mereix un homenatge, si bé el mateix Trapero ha expressat que no el vol aquest 17-A . "Vol quedar al marge de qualsevol polèmica que pugui afectar els Mossos d'Esquadra", ha recordat, i ha especificat que el major no vol que el procés de l'1-O afecti la policia.El conseller ha evitat entrar en els detalls que revela el sumari sobre el 17-A, més enllà d'assegurar que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, "no era un confident dels Mossos", però no ha especificat si dona per confirmat que ho fos del CNI, a qui tampoc ho ha preguntat. A més, ha reclamat al govern espanyol que s'executi l'acord que es va rubricar el juliol del 2017, un mes abans dels atemptats, perquè els Mossos siguin membres de ple dret dels òrgans de la lluita antiterrorista: el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco) a Espanya i a l'Europol. "No volem que els missatges que ens arriben siguin filtrats per un o altre. Volem estar a totes les taules", ha afirmat.Segons ell, abans del 17-A els convidaven "de tant en tant" i ara "més sovint", i ha subratllat que amb el nou govern de Pedro Sánchez "les formes han canviat", però cal traduir-ho en fets. Ha defensat que els Mossos hi han de ser per compartir informació i permetre que "qualsevol activitat terrorista pugui ser detectada des d'un primer moment". Interpel·lat per si la policia catalana té més informació que fa un any, ha destacat que "es fa feina i s'eviten moltes actuacions" terroristes, però ha admès que és "impossible" evitar que se n'acabin produint.Buch ha demanat per carta reunir-se amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Maslaska, amb el qual també vol abordar qüestions com les devolucions amb calent d'immigrants i el finançament estatal dels Mossos, que tenen una assignació de 800 milions d'euros, segons ha detallat. No obstant això, ha precisat que per molts recursos que s'esmercin en la lluita antiterrorista, mai serà suficient. "No en tindrem mai prou", ha ressaltat, i ha asseverat que li agradaria arribar al "risc zero", però això és "pràcticament impossible", ha apuntat.Ha assegurat que en l'àmbit antiterrorista els Mossos tenen una "bona" relació amb la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, malgrat els fets de l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Ha afirmat que vol pensar que "no hi ha vincle" entre el fet que la policia catalana tingués reconeixement després del 17-A i que la cúpula estigui en un procés judicial per l'1-O.També s'ha referit a les víctimes del 17-A, que han manifestat que se senten desemparades per les institucions, començant pel Ministeri de l'Interior. "Puc arribar a compartir que s'hagin sentit soles", ha destacat, ja que durant gairebé vuit mesos, fins al 2 de juny, el Govern "no hi ha estat" pel 155. També opina que l'Estat hauria d'allargar el període d'atenció dels afectats.

