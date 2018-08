​Colau, sobre el 17-A: «Un any després els nostres valors són més forts que mai»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha llegit una declaració institucional aquest dijous, el dia abans de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, amb la qual ha recordat les 16 víctimes mortals i ha dit que sempre estaran al cor i la memòria de barcelonins. Colau, que no ha pogut aguantar les llàgrimes quan ha citat els noms dels dos menors que van morir, ha afirmat que no es pot oblidar que la capital catalana va patir l'atemptat terrorista "més sagnant" dels darrers 30 anys després d'Hipercor. "Volien fer-nos mal, i van aconseguir-ho, però no van aconseguir contagiar-nos el seu odi", ha indicat la primera edil, i ha afegit: "No hem renunciat als nostres valors i conviccions, que un any després són més forts que mai".Per a ella, l'atac va ser "un acte covard" que pretenia sembrar el terror en un dels passeigs més estimats i visitats de la ciutat, cosa que ha contraposat a com actua la capital catalana. "Som i serem una ciutat de pau; una ciutat valenta que s'enfronta al terror amb amor, una ciutat oberta a totes les persones que fugen de la guerra, la fam i la violència", ha manifestat, i a continuació ha asseverat: "Som conscients que el terror que vam viure aquell dia és també el terror al qual s'enfronten quotidianament els ciutadans de Síria, d'Iraq, d'Afganistan o del Iemen".Malgrat el patiment que va provocar l'atemptat i que van ser "uns dies tristos", ha subratllat que també ho van ser d'orgull, ja que la ciutat va treure el millor de sí mateixa amb les mostres de condol i omplint els carrers al crit de "No tinc por". Colau ha llegit la declaració en català i castellà des de la Galeria Gòtica de l'Ajuntament poques hores abans de l'acte de l'aniversari del 17-A, que se celebrarà a les 10.30 h d'aquest divendres a la plaça de Catalunya. Ha destacat que tothom és convidat a participar-hi i que en els darrers mesos l'Ajuntament ha treballat "amb molta cura" perquè l'acte "tingui les víctimes com a úniques protagonistes".Opina que més enllà de l'acte, aquest 17 d'agost ha de ser un dia perquè tothom que estima la ciutat i es va sentir colpit d'una manera o altra per l'atac trobi "la millor manera" d'expressar els seus sentiments. Algú ho farà tornant a la Rambla, altres deixaran una flor o encendran una espelma, o tan sols buscaran un moment de record i recolliment, ha destacat. Colau ha apel·lat que, sigui com sigui, es mostri un cop més que Barcelona és una ciutat "oberta i solidària, orgullosa de la seva diversitat i contrària a la guerra i a la violència", i ha agregat: "Una ciutat generosa que sap cuidar i acompanyar en els moments més difícils".L'alcaldessa ha agraït molt especialment la Unitat d'Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT) per la seva col·laboració en l'organització de l'acte, i la Generalitat i la delegació del govern espanyol pel seu suport. També ha agraït i mostrat el seu reconeixement a la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, els cossos de seguretat de l'estat, els Bombers i els serveis de salut i emergències. També ho ha fet amb els treballadors de la Rambla per haver obert els comerços per als ferits i les múltiples mostres de solidaritat que van arribar d'arreu del món.

