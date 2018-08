​Un incendi calcina tres camions i dos cotxes al Prat de Llobregat

Aquesta nit hem treballat amb 10 dotacions #bomberscat i @BCN_Bombers en un incendi al carrer 112, El Prat de Llobregat. Han cremat totalment 3 camions i 2 turismes, afectada la façana d'una empresa i les finestres d'una altra empresa propera. EXTINGIT. Avís: 02.27 hores. pic.twitter.com/A7uiggaAAk — Bombers (@bomberscat) 16 d’agost de 2018

Un incendi ha cremat totalment aquest dijous a la matinada tres camions i dos cotxes que estaven estacionats al carrer número 112 del polígon Pratenc del Prat de Llobregat (el Baix Llobregat), segons han informat els Bombers de la Generalitat.L'avís de foc s'ha rebut a les 2.27 hores i fins al lloc s'han desplaçat una desena de dotacions d'aquest cos i dels Bombers de Barcelona.L'incendi s'ha produït a l'altura d'una empresa situada al número 2 d'aquest carrer i la seva façana ha quedat afectada. A més, també han quedat malmeses una vintena de finestres d'una nau propera.Els bombers han donat el foc per controlat a les 4.21 hores i s'ha extingit cap a les sis del matí. Per ara es desconeixen les causes de l'incendi. Cap persona ha resultat ferida.

