Els Bombers fan quatre rescats de muntanya aquest dimecres

Els Bombers de la Generalitat han treball aquest dimecres en quatre rescats de muntanya i cinc recerques de persones perdudes al medi natural, que detallem tot seguit.A les 9.15 hores els Bombers han rebut l’avís d’un ciclista de muntanya accidentat en una zona propera a la Finca Bell Radó d’Argentona. L’home, de 45 anys, tenia una possible fractura al turmell esquerre. Ha estat atès pel Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers i evacuat a l’hospital de Mataró per l’helicòpter de rescat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE). També ha fet suport per terra un vehicle dels Bombers.Una dona de 59 anys s’ha fet una possible fractura al canell quan va caure mentre baixava del pic Montsent de Pallars, a la Vall Fosca. L’helicòpter amb els GRAE l’ha traslladat fins a l’hospital de Tremp. Els Bombers han rebut l’avís a les 13.39 hores.Els Bombers han fet un nou rescat al Torrent de la Rubinat, al municipi de Gòsol, d’una dona accidentada en una zona de difícil accés. Havien rebut l’avís a les dues del migdia. Hi han actuat tres dotacions terrestres dels Bombers amb el GEM i els GRAE que han fet l’atenció sanitària de la persona i l’han traslladat immobilitzada a peu fins a l’helicòpter, ja que la zona no permetia extreure-la amb un gruatge. L’helicòpter ha evacuat la ferida, que tenia una possible fractura d’húmer, directament a l’Hospital General de Manresa.A les sis de la tarda els Bombers de la Generalitat han atès un avís de dos senderistes que es trobaven en una zona on relliscaven per les pedres del camí a prop del pic de l’Àliga, a Queralbs. L’helicòpter amb els GRAE ha evacuat un home de 55 anys i una dona de 47 il·lesos a Núria. En aquest cas, la boira ha dificultat el rescat i l’helicòpter ha estacionat a uns 250 metres de les persones, els GRAE les han acompanyat a peu fins a l’aparell.Entre dos quarts de quatre i les sis de la tarda els Bombers han atès cinc serveis de persones desorientades al medi natural. El primer d’ells a Roquetes (Baix Ebre) per un home de 50 anys perdut al Clot de l’Hospital. Dues dotacions terrestres dels Bombers l’han localitzat sa i estalvi i l’han acompanyat fins al seu vehicle. El segon ha estat a la Vall de Boí (Alta Ribagorça), on dos adults i dos menors han perdut el camí anant de Durro a Sarais. Els ha evacuat l’helicòpter amb el GRAE.Els Bombers també han treballat en un servei a Josa i Tuixén (Alt Urgell), on cinc persones s’han desorientat en un barranc prop de Josa del Cadí. El GRAE ha evacuat quatre persones amb l’helicòpter i una cinquena per terra. Totes en bon estat de salut. A la zona del Pedraforca, a Gòsol (Berguedà) un noi de 28 anys i una noia de 24 s’han desorientat baixant per la dreta de la tartera direcció el mirador Gresolet. L’helicòpter amb les GRAE els ha dut fins a Gòsol, la noia estava marejada.A última hora l’helicòpter dels Bombers amb el GRAE dels Pompièrs d’Aran ha estat treballant en un servei al Circ de Colomèrs, Naut d’Aran (Val d’Aran), per buscar una persona perduda de 55 anys. Sembla que s’hauria separat del seu company de ruta i no s’han tornat a trobar. Finalment l’home ha aparegut a la zona d’aparcament.

