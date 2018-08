Salinitzen la llacuna on es va detectar el focus de granota toro al delta de l'Ebre

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha iniciat la salinització de la zona on van ser detectats els capgrossos de granota toro ara fa unes setmanes.Aquest dimarts la llacuna on va ser detectat el primer focus va ser inundada amb un cabal de 0,5 m3/s procedent de la badia dels Alfacs. L'objectiu és salinitzar l'aigua a 15 gr de sal per litre o més per eliminar els capgrossos d'esta espècie invasora.Amb aquest nivell de sal no hi ha perill per a les espècies autòctones de peixos com ara els llissals o les anguiles, adaptades a ambients salins.Així mateix, tècnics del parc mantenen el mostreig i trampeig en el perímetre exterior de la llacuna, sense que s’hagi trobat cap nou exemplar.La setmana passada va finalitzar la construcció d'una tanca perimetral de 6 km reforçada amb malla al voltant de la llacuna. Es va realitzar amb el suport d’Acuamed, Forestal Catalana, Voluntaris del Parc Natural del Delta de l'Ebre, voluntaris SEO/BirdLife, tècnics del Parc i del Servei de Fauna i membres de l'Associació Esportiva Xino-Xano.Fins al 9 d'agost s'han capturat 934 capgrossos d'aquesta espècie. De moment, però, no s'ha capturat cap adult. Tampoc s'ha capturat cap individu d'aquesta espècie invasora en els mostrejos i trampeig del perímetre exterior del focus.

