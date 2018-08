VÍDEO Joan Baez dedica una cançó als presos polítics catalans

🎥 Joan Baez ha dedicat “Viatge a Ítaca” als “political prisoners” que tenim. El públic de @CapRoigFestival contesta amb crits de #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/MVAal1PK5S — Blai Marsé (@blaimarse) 15 d’agost de 2018

La Joan Baez també reclama la #LlibertatPresosPolitics a Cap Roig. pic.twitter.com/keVbXEXeEq — ramon massip (@rmassipg) 15 d’agost de 2018

Joan Baez, amb les entrades exhaurides, ha actuat aquest divendres al Festival de Cap Roig , en el marc de la gira on s'acomiada dels escenaris. La gran dama nord-americana del folk ha presentat el seu darrer disc Whistle Down The Wind.La cantant ha dedicat la cançó Més lluny, del Viatge a Itaca de Lluís Llach, a “tots els presoners polítics a Catalunya". El públic ha respost amb aplaudiments i amb crits de llibertat.

