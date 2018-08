Forn denuncia que Catalunya encara no té accés a «tota la informació» per lluitar contra el terrorisme

Joaquim Forn, conseller d’Interior del Govern de la Generalitat cessat per l’article 155, ha dit des de la presó de Lledoners on està retingut de forma preventiva per la causa del procés independentista que Catalunya encara no té accés a “tota la informació” per lluitar contra el terrorisme. Ho ha dit en una entrevista al diari Ara , on ha aprofitat per criticar les relacions que el CNI va mantenir amb l’imam de Ripoll mentre complia condemna per tràfic de drogues a la presó de Castelló.Forn feia un mes i tres dies que era conseller d’Interior quan van tenir lloc els atemptats de Barcelona i Cambrils , i recorda “la tensió, la intensitat de les hores i la preocupació” que va patir aquell dia.L’exconseller afirma que a la Generalitat no es tenia constància de la relació de l’imam de Ripoll amb el CNI i afirma que un dels reptes de futur més important de la societat és seguir treballant en l’àmbit de la prevenció per evitar successos com els del 17 d’agost. Reclama, en aquest sentit, una actuació “molt transversal”.Per això recorda que avui Catalunya “no té accés a determinades fonts d’informació que són cabdals per poder lluitar efectivament contra el terrorisme”. I lamenta: “L’Estat és gelós a l’hora de compartir aquesta informació i això no és bo per a la seguretat del nostre país”.Forn, que torna a reiterar a l’entrevista que és fals que la CIA els avisés de la possibilitat d’un atemptat, considera que la seguretat de Catalunya està garantida, per bé que subratlla que el risc zero “no existeix”. En tot cas, reclama una millora en l’intercanvi d’informació amb altres cossos policials.Pel que fa als homenatges del divendres, en el primer aniversari dels atemptats, Forn ha considerat que el rei Felip VI “no ha de ser el protagonista”, i ha considerat que “tota l’atenció“ ha de ser per a les víctimes i les seves famílies.Finalment, pel que fa a la seva situació personal a la presó de Lledoners, Joaquim Forn no es fa “cap retret” i considera un “orgull” haver ocupat la responsabilitat de conseller d’Interior. I afegeix: “El delicte que ens atribueix el Tribunal Suprem és una ficció jurídica i tinc el convenciment que tard o d’hora quedarà demostrat”.

