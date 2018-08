Google rastreja la teva ubicació encara que desactivis l'opció al mòbil

Els usuaris que tinguin dispositius Android, propietat de Google, no es poden escapar de ser rastrejats pel gegant d'Internet. La investigadora K. Shankari ha descobert que encara que es desactivi l'opció de "permetre la meva ubicació", Google guarda tots els moviments de l'usuari.Shankari explica al blog de la Universitat de Berkeley que "la història va començar quan després de comprar en una botiga vaig rebre una notificació de Google demanant-me que puntués la meva visita".La investigadora tenia l'opció de localització desactivada però el què li va passar és el que es coneix com "Background data collection", és a dir, que Google emmagatzema totes les dades encara que no estiguis connectat a l'app o a la web. A diferència d'altres aplicacions i serveis que han estat criticats pel mateix motiu, amb els Androids això canvia perquè són propietat de Google.Així doncs, Google guarda tot allò que fan els usuaris d'Android, on es troben, el què fan, etc. Estiguin o no connectats a la xarxa. Google argumenta aquesta activitat com una manera "d'oferir experiències més personalitzades".Si volem evitar que Google sàpiga tot el que fem podem fer-ho desactivant "activiatat a la web i a les aplicacions" a la pàgina de Myactivity

