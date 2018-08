Els presos denuncien per carta la «manca de col·laboració» de l’Estat durant l’operatiu policial del 17-A

Els exmembres del Govern empresonats de manera preventiva pel procés sobiranista lamenten que malgrat els esforços policials fets en un context d’amenaça terrorista de 4 sobre 5 "va ser impossible detectar i evitar" els atemptats de Barcelona i Cambrils. I consideren, en aquest sentit, que aquest és "un dels principals reptes de futur" que Catalunya té com a país "en el camp de la seguretat".



Tot i això, conviden a sentir-se "satisfets" per la capacitat reactiva dels Mossos, que en coordinació amb "la resta de forces de seguretat" van permetre desactivar la cèl·lula terrorista en cinc dies. Per això consideren que el 17-A es va fer "evident" que Catalunya té una policia "equiparable als millors cossos policials del món".

Els presos independentistes han denunciat en una carta conjunta publicada a La Vanguardia , la "manca de col·laboració" de l’Estat amb l’operatiu policial que es va dissenyar per fer front als atacs. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rull, així com els líders de la societat civil Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han defensat el paper del Govern durant la crisi i han recordat el paper solidari i pacífic de la societat catalana.Els antics membres del Govern també han lamentat la relació "estreta" entre l’imam de Ripoll, presumpte cap dels atemptats, i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). "El respecte a les víctimes, el respecte a la ciutadania i a la transparència obliga l’estat espanyol a respondre a aquests interrogants i explicar la veritat", afirmen.A la carta, titulada "No tenim por", els presos independentistes recorden les víctimes i una ciutadania que "va decidir no doblegar-se davant la violència". També subratllen la "professionalitat i l’entrega" dels serveis d’emergència davant d’un escenari que "sabien (sabíem)" que podia passar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)