FOTOS i VÍDEO Una avioneta sobrevola les costes catalanes reclamant que es retirin llaços grocs

"España, a quitar lazos amarillos, las playas son de todos" Avioneta vista avui a la platja de Cambrils. No tenen vergonya!!!🎗 pic.twitter.com/VqNqKgtSai — Sergi Novo🎗 (@sergi_novo) 15 d’agost de 2018

Es veu que l’avioneta ha anat fent ruta, Cambrils, Sitges ...

En la pancarta s’hi podia llegir

“España a quitar lazos amarillos, las playas son de todos” pic.twitter.com/SBzwQzLKLn — Alerta Groga (@AlertaGroga) 15 d’agost de 2018

Tot el matí rondant una avioneta per #Tarragona amb aquest missatge "España !A quitar lazos amarillos Las playas # sondetodos" #senseParaules pic.twitter.com/QdyTq19mdy — Escufi (@XaviEscufi) 15 d’agost de 2018

🏖☀️Las playas son para tomar el sol, para disfrutar, para relajarse..también en #Cataluña aunque a algunos se empeñen en lo contrario 🤦🏻‍♂️ ...y sobre todo las playas #SonDeTodos. Gran iniciativa de @ESPCiudadana 👏🏻👏🏻🔝@Albert_Rivera @InesArrimadas pic.twitter.com/nnVmrlBKKB — Sergio del Campo (@sdelcampocs) 15 d’agost de 2018

Aquest matí a la platja de Calafell no ha parat de passar una avioneta amb el lema " quitar los lazos amarillos, la playa es de todos los españoles. España Ciudadana". Hem al·lucinat, incitació a l'odi?. pic.twitter.com/cV8LjGr4o8 — Anna Figueras 🎗️🎗️🎗️🎗️ (@AnnaFigueras89) 15 d’agost de 2018

Una avioneta que duu penjada de la cua una pancarta de grans dimensions on es convida a retirar llaços grocs ha sobrevolat aquest dimecres la Costa Daurada. Els impulsors de la iniciativa, la plataforma España Ciudadana, ha anunciat a través del seu web que la campanya es durà a terme durant les pròximes setmanes tant a les costes catalanes com a les de la resta de l’Estat.La pancarta inclou el logotip de la plataforma i dues expressions: "¡A quitar lazos amarillos!" i "Las playas #sondetodos".L’avioneta ha estat vista aquest dimecres a Salou, i alguns internautes se n’han fet ressò a les xarxes socials amb vídeos de l’aparell en ple vol i missatges a favor i en contra de la iniciativa. També n’ha parlat el diputat de Ciutadans al Congrés per Tarragona Sergio del Campo, que a través de Twitter ha aplaudit la iniciativa i ha reiterat que les platges “són de tothom”.Al seu web España Ciudadana assegura que els llaços grocs o les creus clavades a les platges catalanes pretenen "coaccionar i reduir l’espai de llibertat de tots els ciutadans". I afirma que és "un altre intent" de trencar la igualtat entre espanyols i de "posar barreres que ens prenguin drets bàsics".

