JxCat afirma que «no hi ha cap possibilitat» que prosperi la denúncia de Cs contra Torrent i la Mesa

El membre de la Mesa del Parlament de JxCat Josep Costa i el el portaveu parlamentari de JxCat, Albert Batet han assenyalat aquest dimecres que "no hi ha cap possibilitat" que prosperi la denúncia presentada per Ciutadans davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la Mesa El partit liderat per Inés Arrimadas va interposar la denuncia perquè van permetre la tramitació de la proposta de la CUP i perquè la cambra reiterés els "objectius polítics" de la resolució del 9-N del 2015, que va tirar endavant, a principis del mes de juliol, amb els vots dels anticapitalistes, ERC i JxCat. "No se'n sortiran, en un Parlament les decisions es prenen per majoria i no per amenaça i al parlament sempre es debatrà de tot", ha etzibat Costa. Per la seva banda, preguntat per la presència del Rei a l'acte d'homenatge pels atemptats del 17-A , Albert Batet, ha criticat Felip VI per haver menystingut el poble de Catalunya el passat 3 d'octubre i ha recordat que la monarquia és la institució pitjor valorada pels catalans. En aquest sentit, Batet ha contestat "tal faràs, tal trobaràs" i ha demanat que no se li faci cas durant la seva presència divendres a Barcelona.Els dos dirigents de JxCat han fet aquestes declaracions des de la Bisbal del Penedès, en el marc de la diada castellera de la Mare de Déu d'Agost.

