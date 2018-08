El Govern demana que tots els migrants de l'Aquarius puguin sol·licitar el dret d'asil

No obstant això, el Govern català encara no sap la xifra exacta de persones de l'Aquarius que arribaran a Catalunya, tampoc el dia en què ho faran i per tant, es treballa a partir d'hipòtesis perquè el nivell d'informació és ''pràcticament nul''. Amorós, que confia en poder disposar d'aquestes dades el més aviat possible per acabar de dissenyar el dispositiu de primera acollida a les persones que arriben provinents de Malta.Amorós ha explicat que d'entrada, el Govern disposarà d'un allotjament temporal per fer una anàlisis ''més fina'' d'aspectes com ara la possibilitat d'inserció o la situació jurídica per demanar l'asil.Pel que fa a la presènica de més de 60 menors no acompanyats (MENAS) entre les persones rescatades, Amorós ha recordat que Catalunya ja està ''sobreocupada'',en els equipaments, amb els joves que arriben sense referents familiars, però assumeix la necessitat que aquests nois i noies siguin acollits.Per això, demana corresponsabiltiat a tots els territoris de l'Estat ja que actualment, Andalusia i Catalunya són les comunitats autònomes que han fet més esforç per donar protecció als joves.Amorós lamenta que l'acord de l'Aquàrius sigui puntual i considera que cal una solució global, també tenint en compte els qui creuen l'estret de Gibraltar, i no ''vaixell a vaixell''. En el cas dels rescatats al Mediterrani, Amorós lamenta que hi hagi la ''discussió'' sobre l'acollida perquè el dret marítim recull que són nàufrags i per tant, se'ls ha d'oferir un lloc d'acollida.