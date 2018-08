Desarticulen un grup especialitzat en robatoris a habitatges a la Catalunya Central

Desarticulem un grup criminal especialitzat en robatoris a domicilis a la Catalunya Central. Cometien molts fets en pocs dies i marxaven del país per intentar evitar la policia pic.twitter.com/LWuWVdudrz — Mossos (@mossos) 15 d’agost de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris a habitatges a la Catalunya Central. Els agents han detingut cinc homes d'entre 17 i 28 anys. Els agents van poder constatar que els lladres havien comès entre els dies 1 i 8 d'agost quatre robatoris amb força en habitatges de les localitats de Seva, Sant julià de Vilatorta i a la urbanització de Pineda de Bages, a Sant Fruitós de Bages i també un robatori a l’interior d’una furgoneta a Platja d’Aro. Els arrestats majors d’edat van passar a disposició judicial i el jutge de guàrdia de Badalona va decretar el seu ingrés a presó.Les detencions es van dur a terme el 9 d'agost a Badalona, on els lladres tenien el domicili. La investigació es remunta al passat 1 d’agost quan els Mossos van detectar l’activitat d’un grup de lladres especialitzat en els robatoris amb força a domicili, que actuaven a les comarques de la Catalunya Central i que es desplaçaven amb un tot terreny de lloguer.El fet que cometessin tots aquests robatoris en el lapse d’una setmana posava de relleu que es tractava d’un grup molt actiu. Un dels motius pels quals operaven amb aquesta assiduïtat té a veure amb el fet que el seu objectiu principal era cometre molts robatoris amb poc temps i després abandonar el país ràpidament amb la finalitat d’eludir qualsevol acció policial o judicial.Tot i que els detinguts estaven especialitzats en els robatoris amb força no dubtaven en usar la violència si els era necessari per consumar-ne algun. És en aquest context que van dur a terme un robatori violent del 8 d’agost en una casa de la urbanització Pineda del Bages: a l’interior de l’habitatge hi havia una dona de 90 anys amb la qual no van dubtar en actuar amb contundència per apropiar-se de les joies que duia en aquell moment. Com a conseqüència d’això, la víctima va ser atesa per ferides que, malgrat no revestien de molta gravetat, tenien associat un component intimidatori, agreujat pel fet que es tractava d’una dona d’edat avançada.Durant l'escorcoll que es va fer el mateix 9 d'agost al pis de Badalona els agents hi van trobar objectes i indicis que els incriminaven en els robatoris i part del material que havien sostret a les víctimes, joies com rellotges, anells, cadenes o arracades, dispositius electrònics o roba i complements. També es va intervenir la roba que duien per a cometre els fets i eines que havien utilitzat.