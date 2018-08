El Ministeri de l'Interior ha tramitat 130 sol·licituds d'ajudes de les víctimes dels atemptats

Segons la DGAVT, l'atenció a les víctimes ha estat constant i immediata des del 17 d'agost, amb un equip integrat fonamentalment per treballadors socials que es va mantenir a Barcelona de forma continuada fins al 31 d'agost. Durant aquest període es va ocupar de l'atenció als ferits i als familiars de morts. Paral·lelament, des del 22 al 29 d'agost, va estar operativa una Oficina de la DGAVT a la Delegació del Govern a Catalunya. Posteriorment es va assignar a cada família de morts i ferits un treballador social de la DGAVT que s'ha ocupat del seu seguiment individualitzat, atenent les seves demandes psicosocials i supervisant la seva situació psicològica per proposar, sempre d'acord amb la víctima, la derivació a un professional.Al llarg d'aquests mesos s'han efectuat visites domiciliàries als ferits i als familiars de morts residents a Espanya, trucades de seguiment i gestions amb altres administracions públiques i serveis de salut per assegurar l'atenció correcta a les víctimes. Apunten que s'han comptabilitzat més de 700 intervencions d'aquest tipus.A més de l'assistència psicològica immediata, Interior també ha assumit l'atenció psicològica continuada de 28 persones afectades pels atemptats a través de la Xarxa Nacional de Psicòlegs d'Atenció a Víctimes del Terrorisme.Als atemptats van resultar ferits ciutadans de 34 nacionalitats diferents. Dels 16 morts, deu eren estrangers, cinc espanyols, i un tenia doble nacionalitat. De les 137 persones ferides, 105 eren estrangeres. En aquest cas, els ferits i els familiars dels finats també han estat informats dels seus drets. També se'ls ha ofert l'abonament de totes les teràpies psicològiques que no estiguin a la disposició dels seus sistemes sanitaris i, en relació amb possibles accions judicials, han estat informats per carta del fet que ja hi ha una causa oberta a l'Audiència Nacional i que la Fiscalia és l'òrgan encarregat de representar-los i no era necessari que es personessin.Dels 16 morts en els atemptats, a 12 se'ls han concedit les Grans Creus amb les quals se'ls reconeix com a víctimes del terrorisme. No han rebut la condecoració quatre perquè, ara com ara, els seus familiars no han presentat la sol·licitud o no han prestat el seu consentiment per tramitar-la d'ofici.