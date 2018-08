FOTO L'estàtua del president Lluís Companys a Tarragona, víctima d'actes vandàlics

També, el regidor i portaveu de Ciutadans al consistori tarragoní, Rubén Viñuales, ha expressat a través de Twitter la seva "ferma condemna" a l’acte vandàlic. "El vandalisme és vandalisme vingui d’on vingui i vingui de qui vingui", afirma Viñuales.

L'estàtua en honor al president Lluís Companys ha estat víctima d'un acte vandàlic. Aquest dimecres ha aparegut ple de pintades amb els colors de la bandera espanyola. Els vàndals han pintat una cinta al voltant del cos del president català i també han dibuixat el nom amb una "rojigualda".Segons ha pogut saber, s'han presentat diferents denúncies a la comissaria de la Guàrdia Urbana per tal que enxampin els autors d'aquestes pintades a la rambla que porta el nom del president.El portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona Pau Ricomà atribueix l'atac a la "responsabilitat intel·lectual" d'aquells partits "que fomenten l’enfrontament i la violència al carrer". "Si sou demòcrates, no els regaleu espais i no compartiu manifestacions", reclama Ricomà a Twitter.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)