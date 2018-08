Investiguen un atac sexual a una noia de 12 anys a la Bisbal d'Empordà

Els Mossos d'Esqudra investiguen un possible atac sexual a una noia de 12 anys a la Bisbal d'Empordà. Segons publica aquest dimecres El Punt Avui, els fets haurien passat a principis d'estiu quan un grup de cinc nois de 14 anys haurien fet despullar la noia per fer-li fotos per després coaccionar-la i poder-ne abusar.Els fets haurien passat a l’interior d’una antiga fàbrica de terrissa del municipi empordanès i el cas va sortir a la llum quan un grup d'amigues de la noia van denunciar-ho.Els Mossos van identificar tot el grup però només va detenir els dos que tenien els 14 anys complerts. Tot i així la Fiscalia va rebutjar ingressar-los a un centre de menors de manera que els ha deixat sota la custòdia dels pares.

