Vuit dotacions dels Bombers treballen en un foc en una casa a tocar de la C-55 al Bages

Un total de vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un foc en un habitatge a tocar de la carretera C-55, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages.Segons fonts dels Bombers, l'avís s'ha produït poc després de les 10.45 al quilòmetre 39 de la C-55, en una casa aïllada de tres plantes. Les primeres informacions apunten al fet que el foc hauria afectat la coberta i la darrera de les plantes.A hores d'ara l'incendi, que no ha causat ferits, està controlat. El Servei Català de Trànsit ha demanat prudència als conductors que circulen per la via que, a hores d'ara, es manté oberta en ambdós sentits de la marxa.