Els Mossos fan un documental del 17-A amb àudios i imatges inèdites

Els Mossos d'Esquadra han realitzat un documental de 12 minuts amb àudios i imatges inèdites dels atemptats del 17-A, tant a Barcelona com a Cambrils. Segons ha pogut saber, en la peça s'hi troben diversos testimonis d'agents que relaten la seva experiència durant els fets tràgics de l'agost.El vídeo, titulat "Cronos, dies de foscor", fa referència a l'operatiu Cronos dels Mossos, dispositiu del cos policial en cas d'atemptat en territori català. La peça audiovisual està realitzada pel departament de l'Àrea de Comunicació de la policia catalana, un "regal" que tenia un objectiu diferent anteriorment.Cada any, pel Dia de les Esquadres (el dia commemoratiu dels Mossos), els agents reben un vídeo del seu departament comunicatiu per celebrar els èxits de l'any. Aquest any, com no podia ser d'una altra manera, la peça era sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost del 2017.Diversos àudios i imatges en exclusives, com també la versió dels policies que van actuar en el dispositiu antiterrorista, són els protagonistes del documental que s'estrenarà en totalitat el mateix dia de l'aniversari dels atemptats gihadistes.Segons les fonts policials consultades per, el documental se centra en el paper dels Mossos, ja que és una peça feta per i per als agents, però té un record molt destacat per tots aquells altres cossos d'emergències que van ajudar amb igual o major intensitat en aquella jornada horrorosa: Bombers, SEM o Emergències.L'últim record del vídeo és pels 17.000 agents dels Mossos que treballen a Catalunya i sobretot, per les víctimes dels atemptats.

