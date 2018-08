Nou atac al mural de Xavier Vinader a Sabadell

Doncs un altre cop que la tornarem a netejar. Per la dignitat d'un referent dels valors que volem promoure a la nostra ciutat.

És ben trist i lamentable. — Maties Serracant (@mserracant) 15 d’agost de 2018

Els intolerants, q sempre venen del mateix cantó, han de saber q una i mil voltes l’embrutaran i una i mil voltes la netejarem.



Estem per garantir TOTES les llibertats tb la d’expressió.



Avui TRIST! Però no totes les forces de l’@Aj_Sabadell ho poden reblar. https://t.co/ZHtjMCEwHW — Lourdes Ciuro 🎗 (@lciuro) 15 d’agost de 2018

Des de @Podem_Sabadell Podem Sabadell Decano,denunciem nou atac feixista al mural de Xavier Vinader.#Sabadell pic.twitter.com/UvPjYUWKHJ — Cercle Podem Sabadell Decano (@Podem_Sabadell) 15 d’agost de 2018

El mural dedicat al periodista Xavier Vinader, dibuixat al Centre Cívic Sant Oleguer de Sabadell per l'artista Zudi, ha tornat a ser atacat. Aquest dimecres ha despertat amb pintades de color negre i vermell sobre l'escrit de "llibertat d'expressió".També s'ha pintat "pro etarres" en el mural. Es tracta del quart atac d'aquest homenatge de la ciutat al periodista d'investigació sabadellenc. Precisament, fa tot just un any va patir-ne un altre , amb simbologia feixista. Era la tercera pintada i l'última de la que es tenia coneixement.L'alcalde de la ciutat, Maties Serracant, ja ha reaccionat i a través d'una piulada ha avisat que la tornaran a netejar. Ha qualificat aquest acte de "ben trist i lamentable". Però no ha estat l'únic que ha dit la seva a través de les xarxes socials. També l'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que ha advertit: "han de saber que una i mil voltes l’embrutaran i una i mil voltes la netejarem". I Podem Sabadell que ho ha condemnat.

