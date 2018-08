L'impost de CO₂ als vehicles entrarà en vigor a principis de 2019

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, confia que la recollida de la taxa en concepte del CO₂ que emeten els vehicles privats més contaminants entri en vigor el gener de 2019, amb la finalitat de començar a alimentar la meitat del nou Fons Climàtic.Ho ha explicat en una entrevista d'Europa Press, en què ha dit: "L'impost creiem que ho podem tenir llest a partir de l'1 de gener de 2019, i per tant podrem començar a nodrir aquest fons que ens servirà per fer un conjunt d'actuacions en benefici de la sostenibilitat de Catalunya".El tribut està destinat a gravar determinats vehicles en funció de les seves emissions de CO₂, considerat el principal gas d'efecte hivernacle causant del canvi climàtic.La creació del fons climàtic, pioner a Espanya, és un dels punts més destacats de la Llei catalana de canvi climàtic, que va aprovar el Parlament el juliol de 2017, impugnada pel Govern central, suspesa pel Tribunal Constitucional (TC) i desbloquejada per aquest tribunal a mitjan abril. L'únic article que es manté suspès és el que estableix la prohibició de concedir permisos d'exploració per a l'obtenció de gas i petroli mitjançant "fracking".No obstant això, no implica cap pronunciament definitiu del TC, que haurà d'entrar en el futur en el fons dels assumptes impugnats, probablement amb una sentència que podria arribar d'aquí a uns anys.La normativa, que és pionera en el sud d'Europa, crea un fons de caràcter públic, que servirà per impulsar el foment de les renovables i descentralitzar xarxes i fomentar l'autoconsum elèctric, entre altres. Quan el Consell Executiu del Govern va aprovar el projecte de llei, el llavors conseller del ram, Josep Rull, va preveure que la nova mesura impositiva recaptaria uns 75 milions d'euros a l'any.

