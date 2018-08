Colau visitarà avui Junqueras i Forn a la presó de Lledoners

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, visitarà aquest dimecres l'exvicepresident de la Generalitat i el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, a la presó de Lledoners.Colau ja va trobar-se amb Jordi Cuixart al mateix centre penitenciari el 30 de juliol passat. Amb tot, aquesta no va ser la primera visita que feia als polítics i líders d'entitats presos. Al març va desplaçar-se fins a Madrid per visitar a la presó de Soto del Real a Jordi Cuixart, a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, així com l'exconseller d'Interior i exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, a la presó d'Estremera. Tot i que en aquell moment la seva intenció era visitar Oriol Junqueras, no va ser possible.Iñigo Urkullu va visitar ahir l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners en el marc d'una reunió de caràcter institucional. Segons informa La Vanguardia , el Departament de Justícia va autoritzar la trobada.El mitjà també afirma que la reunió realitzada entre Urkullu i Junqueras no es va fer al locutori, com marca el protocol de les presons, sinó en una sala de Lledoners.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)