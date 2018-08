Tardà insisteix en un referèndum pactat amb l'Estat

2104 @PSOE i @PPopular van dir no a demanda d’autorització de referèndum q @martarovira @jorditurull i @herrerajoan van dur al Congrés. Haver negat la negociació ens portà a l’escenari actual. Caldrà tornar-hi i carregar-nos encara de + raons. Enlloc és escrit q es guanya a la 1a — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 14 d’agost de 2018

El diputat al Congrés dels Diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, ha tornat a insistir en la idea de negociar un referèndum pactat amb l'Estat a través del seu compte de Twitter.Tardà assegura que la negativa, tant del PSOE com del PP, l'any 2014 a la proposta que van traslladar a la cambra els diputats Joan Herrera (ICV), Jordi Turull (CiU) i Marta Rovira (ERC) s'ha de recuperar perquè "haver negat la negociació ha portat a l'escenari actual".El republicà també afirma que cal tornar-hi "per carregar-se de raons" i que "no es guanya sempre a la primera". No és el primer cop que Tardà defensa el referèndum pactat. El mes de juliol, també a través del seu Twitter, va anar més enllà . Va demanar "desobediència" si no es consolidava el referèndum pactat i va assegurar que "ara més que mai" el Parlament hauria de presentar aquesta proposta a la cambra espanyola.

