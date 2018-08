El radar de tram de l'A-2 a l'Urgell multa més de 7.200 vehicles en set mesos de funcionament

El doble radar de tram de l'A-2 instal·lat entre Tàrrega i Vilagrassa, a l'Urgell, ha multat un total de 7.275 vehicles des de la seva entrada en servei el 4 de desembre del 2017 i fins el 31 de juliol d'enguany, el que representa una mitjana de 34 al dia.En concret, el Servei Català del Trànsit ha iniciat 5.296 expedients en el trajecte Vilagrassa Tàrrega, mentre en sentit invers, entre Tàrrega i Vilagrassa han estat un total de 1.979, segons les dades facilitades pel SCT.El radar de tram o cinemòmetre multa els vehicles que circulen per damunt de la velocitat permesa a la via, que en el cas d'aquest tram de l'A-2 és de 120 quilòmetres per hora, fent un càlcul del temps que tarden els vehicles a recórrer els quilòmetres des d'on estan situats els punt d'inici i final d'aquest dispositiu.El situat entre Tàrrega i Vilagrassa, i viceversa, és el segon radar de tram que hi ha a la demarcació de Lleida després del que es va instal·lar fa uns anys al túnel de Vielha.