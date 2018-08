Un nou escàndol d'abusos sexuals a menors per part de sacerdots sacseja els Estats Units

Un informe del Tribunal Suprem ha despertat un nou escàndol als Estats Units. Segons el document, 300 sacerdots haurien abusat sexualment de més de 1.000 menors durant 70 anys a l'estat nord-americà de Pennsilvània. El Tribunal ha acusat de forma exhaustiva -l'informe té unes 1.400 pàgines- l'entramat eclesiàstic.Els abusos haurien començat l'any 1947 i en gairebé la majoria de casos es tracten de nens -encara que també hi ha nenes- d'edats preadolescents i fins i tot adolescents. Aquest nou escàndol d'abusos sexuals a menors per part de l'Església nord-americana és el més important des del cas de Boston, temàtica de la pel·lícula Spotlight.A hores d'ara, molts dels casos han prescrit perquè són massa antics per poder ser jutjats. Tot i això, s'han presentat càrrecs contra dos dels sacerdots. El llistat de casos d'abusos sexuals a menors als Estats Units és molt llarg. El País va realitzar un recopilatori , temps enrere, on es relaten els descobriments des de 1993.

