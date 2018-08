Mor un home de 27 anys en l'incendi d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat

Tot i que l'estructura del pis afectat i de l'edifici no han quedat malmeses, s'ha decidit precintar l'edifici ja que el fum ha entrat en molts pisos i el foc ha malmès els baixants de tot el bloc. Els Bombers han estat acompanyant els veïns afectats fins als seus pisos per recollir algunes pertinences per poder passar la nit fora de casa. Tots han estat reallotjats pels serveis socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.



Fins al lloc s'hi van desplaçar set ambulàncies del SEM i nou dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, que amb l'ajuda de dues dotacions dels Bombers de Barcelona, durant la matinada han pogut remullar els punts calents de l'incendi.

Un home ha mort aquest dimarts al vespre en l'incendi d'un pis a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Segons el SEM, també ha estat atesa una dona de 30 anys, que ha estat traslladada a la Maternitat per fer una revisió preventiva pel seu estat de gestació, i una altra persona que ha patit un quadre d'ansietat.L'incendi es va produir cap a les nou del vespre en un bloc del carrer Montseny, número 190, i va destruir gairebé tot un pis de la primera planta de l'edifici i, parcialment, el del costat. El foc, que ja està totalment controlat, es va iniciar en aquest habitatge de la primera planta per causes que encara no s'han començat a investigar. Els dos pisos afectats estan connectats després d'una reforma estructural dels habitatges.De l'interior d'un dels banys de l'habitatge, els Bombers de la Generalitat van rescatar un home de 27 anys, que finalment ha perdut la vida. Junt amb ell hi havia un gos, que a l'arribada dels operatius dels Bombers ja havia mort. Els veïns afectats pel foc han estat reallotjats i han passat la nit fora de casa seva. L'alta temperatura de l'incendi i el fum s'han propagat verticalment pel pati de llums de l'edifici, que té set plantes. D'aquesta manera, la calor ha rebentat nombrosos vidres dels pisos superiors. En l'últim, la radiació ha afectat un televisor i part del mobiliari d'una sala.

