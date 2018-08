La UB, la millor universitat de tot l'Estat i entre les 200 del món

🔬📈🥇Bones notícies des de Xangai. La #UniBarcelona torna a estar entre les 200 millors universitats del món segons el prestigiós @ShanghaiRanking https://t.co/ilOxVJpu5Y pic.twitter.com/rAlNbkJ0Y0 — Universitat de Barcelona (@UniBarcelona) 14 d’agost de 2018

La Universitat de Barcelona (UB) ha tornat a situar-se entre les 200 millors universitats del món en l'Academic Rànquing of World Universities (Arwu), conegut com a rànquing de Xangai, sent l'única espanyola que ho ha aconseguit.La UB s'ha situat en el segment que va de la posició 151 a la 200, millorant la seva posició de l'any anterior --es va col·locar en el 201-250--, una millora que es deu al fet que és la "institució espanyola amb personal investigador més altament citat" i a la seva producció científica d'articles.El rector de la UB, Joan Elias, ha destacat que és una bona notícia tornar a col·locar-se entre les 200 millors universitats, i més "tenint en compte les problemàtiques actuals de les universitats, com el limitat finançament públic i la falta de relleu generacional"."Amb un pressupost equiparable al d'algunes universitats del nostre entorn europeu, és fàcil pensar que podríem estar entre les 100 millors del món", ha sostingut, i ha dit que la clau de la posició de la UB és la capacitat de resiliència i superació del seu personal investigador i docent.El rànquing està liderat per les americanes de Harvard i Stanford, seguides per la britànica Cambridge, i Espanya situa deu centres entre les millors 500 universitats, amb la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra i la de Granada en el tram 201-300, i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el 301-400, en el qual també estan l'Autònoma de Madrid i la Universitat del País Basc.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)