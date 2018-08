Urkullu visita Junqueras a la presó de Lledoners

El lehendakari Iñigo Urkullu va visitar ahir l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners en el marc d'una reunió de caràcter institucional. Segons informa La Vanguardia , el Departament de Justícia va autoritzar la trobada.El mitjà també afirma que la reunió realitzada entre Urkullu i Junqueras no es va fer al locutori, com marca el protocol de les presons, sinó en una sala de Lledoners. A més, Junqueras també rebrà una personalitat política important aquesta tarda: l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.Urkullu ha estat un actor important en el procés català. En el marc dels fets d'octubre de l'any passat, es va presentar com a voluntari per mediar entre la Generalitat i l'Estat, posicionament que no va quallar en mig de la confrontació política.

