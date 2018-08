El Barça derrota el Boca Juniors i alça el sisè Gamper consecutiu (3-0)

🔊 Leo #Messi: "Per a mi és un orgull molt gran ser el capità, sé el que representa aquest Club, i he tingut la sort de tenir grans exemples" 🙌🔵🔴 #GamperBarça pic.twitter.com/QwkGaBPFR2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 15 d’agost de 2018

El Futbol Club Barcelona s'ha endut el trofeu Joan Gamper després de superar el club argentí Boca Juniors sense molts problemes. Amb gols de Malcom, Messi i Rafinha, el conjunt d'Ernesto Valverde ha conquerit la 53a edició del campionat propi del club. Els argentins, de Buenos Aires, no han estat rival per la nova plantilla blaugrana.El conjunt de Valverde s'ha trobat molt còmode els primers minuts, amb diferents incursions ofensives de Messi, Coutinho, Malcom i fins i tot Rakitic. La llauna l'ha obert el mateix Malcom, amb un xut creuat que ha passat per sota del cos del porter del Boca Juniors al minut 17. A partir d'aquí, el ritme del Barça ha baixat i els de Buenos Aires han presionat més el conjunt blaugrana amb arribades a l'àrea de Ter Stegen.Leo Messi s'ha apuntat a la festa i ha marcat amb una jugada magistral, amb marca de la casa: diagonal en direcció a la porteria, paret amb Malcom i picadeta per sobre Andrade, el porter de Boca. En l'últim minut de la primera part, els argentins han enviat la pilota al pal.La segona part, com és costum al Gamper, ha estat repleta de canvis. Han marxat Ter Stegen, Rakitic, Coutinho, Vidal, Messi, Umtiti, Piqué i Sergi Roberto per donar pas a Arthur, Cillessen, Riqui Puig, Rafinha, Vermaelen, Paco Alcácer, Lenglet i Semedo.Domini del club blaugrana a la segona part, on s'han pogut lluir els nous fitxatges i jugadors del planter com Puig. A l'hora de partit, Malcom, Miranda i Munir han donat pas a Suárez, Busquets i Dembélé. Als pocs minuts, Rafinha ha firmat el tercer gol que s'ha desfet del porter amb un barret i ha marcat a plaer.El Barça ha sortit al camp amb la titularitat de dos dels seus nous fitxatges. Després d'estrenar-se Lenglet i Arthur en l'onze inicial de la Supercopa, avui ha estat el torn de Malcom i Arturo Vidal.Abans de començar el partit, el club blaugrana ha presentat la plantilla als aficionats en la ja clàssica passarel·la per on es van cantant els noms i dorsals dels jugadors per la nova temporada. L'acte ha acabat amb els discursos tant de l'entrenador Valverde com del nou capità del vestuari, Leo Messi, que ha mostrat el seu desig: que la Champions torni a ser blaugrana.És el sisè cop que el club de Buenos Aires jugui el trofeu Joan Gamper, on ha aconseguit dos subcampionats (2003 i 2008) i tres terceres posicions (1967, 1977 i 1984), quan encara el format del campionat no era a partit únic.

