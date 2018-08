Els CDR organitzen una marxa per homenatjar les víctimes del 17-A al marge de Felip VI

Catalunya no te rei, per això el poble català retrà homenatge a les víctimes del #17A amb tots aquells polítics i associacions que siguin #delpobleXalpoble.#NoTenimRei#CDRenXarxa pic.twitter.com/wakciyf20E — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 14 d’agost de 2018

Els Comitès de Defensa de la República han anunciat que faran una marxa per homenatjar les víctimes i renunciar així a participar en cap acte amb el rei d'Espanya, Felip VI. A través del seu compte de Twitter, han afirmat que retran homenatge a les víctimes amb "tots aquells polítics i aquelles associacions que siguin del poble pel poble".La convocatòria és gairebé simultània a l'acte institucional on participarà el monarca. Els CDR organitzen la marxa a les 10 del matí, el mateix 17 d'agost, a la Plaça Portal de la Pau, on està situada l'estàtua de Colón, sota l'eslògan "no tenim Rei".La presència de Felip VI a Catalunya, des de la manifestació de l'any passat en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A , estarà marcada per la fredor amb la qual serà rebuda.Els membres de l'executiu de Quim Torra, per exemple, no faran cap gest de protesta per la visita del monarca i se centraran en assistir als actes commemoratius al marge de la relació inexistent que hi ha entre la corona espanyola i la Generalitat, especialment després del discurs del 3-O de l'any passat.L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ni tan sols farà acte de presència als homenatges de Barcelona en protesta per la presència del monarca i centra els esforços -juntament amb Òmnium Cultural-, en l'acte previst a Lledoners. Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, va rebutjar la invitació a l'homenatge oficial i l'entitat ha decidit no coincidir enlloc amb Felip VI.

