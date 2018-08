Puigdemont: «Sempre vaig advertir que ningú de la UE reconeixeria una Catalunya independent»

Carles Puigdemont, president a l'exili, ha assenyalat en una entrevista al setmanari alemany Der Spiegel que sempre va advertir que "ningú [cap estat de la Unió Europea] reconeixeria un estat català independent". La conversa es va publicar en l'edició digital ahir a la tarda.La reflexió que li fa el periodista, exactament abans d'emetre aquesta resposta, és la següent: "Dins la UE, la idea d'un estat català independent s'ha rebut fins ara amb poca simpatia, malgrat els seus esforços". Puigdemont respon, segons la transcripció, d'aquesta manera: "Això no em sorprèn. Sempre he advertit que ningú reconeixeria un estat català independent".Aprofitava, al mateix temps, per afegir: "He criticat a la UE per no fer una declaració oficial sobre quina posició tindria una Catalunya independent. Però sobretot, com a ciutadà europeu, em vaig sentir profundament decebut pel silenci després de la violència policial el dia del referèndum", destaca en referència a la repressió de l'Estat En la mateixa entrevista, Puigdemont assenyala que "no li agrada" ser a l'exili, on roman des de finals d'octubre . "Espero romandre-hi durant uns quants anys l'exili des de fa molts anys. En el cas més pessimista, podria passar anys a la presó. En el millor escenari, podríem anar a casa i tots [els dirigents sobiranistes empresonats] serien alliberats de la presó. Aquest és el objectiu que estem treballant. Tinc una gran confiança en el sistema de justícia europea i el Comitè de Drets Humans de l'ONU", assenyala.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)