​Més de 8.000 persones omplen Illa Fantasia en l'acte més multitudinari del Circuit Festival

Més de 8.000 persones s'han acostat aquest dimarts al parc Illa Fantasia de Vilassar de Dalt (Maresme) per participar en el Water Park Day, la festa gai en un parc aquàtic més gran del món i l'acte més multitudinari de l'onzena edició del Circuit Festival que se celebra a Barcelona fins al pròxim diumenge. La maratoniana festa ha començat a les 10 del matí i s'allargarà fins ben entrada la matinada.Durant les primeres hores els participants han gaudit de les atraccions i espais lúdics del parc. A partir de les dues de la tarda ha arribat el plat fort de la festa: la ja tradicional sessió de música electrònica a la piscina d'onades que enguany ha anat a càrrec de Matinée All Star DJs i una animació de més de 50 ballarins. La sessió ha finalitzat amb un espectacle de focs artificials. A partir de les 10 de la nit la festa es traslladarà a la discoteca del parc on actuaran diversos DJs fins a les sis de la matinada.El Circuit Festival és el certamen d'oci i cultura més gran d'Europa dirigit a la comunitat LGBTI. Va néixer l'any 2008 perquè existia la necessitat de diversificar l'oferta per a un públic que cada cop és més divers i exigent. L'organització preveu que el nombre de participants en aquesta edició sigui d'entre 50.000 i 60.000, una xifra similar a la de l'any passat, que gastaran, de mitjana, uns 250 euros diaris. El 80% dels assistents són internacionals provinents d'un centenar de països.Al llarg dels 10 dies que dura el festival, diversos escenaris de la ciutat acolliran 32 dels DJs més destacats de l'escena gai, i fins a 23 activitats com exposicions d'art, xerrades o projeccions de documentals tindran lloc per complementar les 20 festes nocturnes. En paral·lel, del 14 al 19 d'agost, se celebrarà el Girlie Circuit Festival, un esdeveniment de música i oci per a dones lesbianes i bisexuals.

