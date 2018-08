El sobiranisme opta per una rebuda freda i distant a Felip VI pel 17-A

Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, assistirà en nom seu a la zona d'autoritats de l'acte d'homenatge a Barcelona

Pablo Casado, que ha tingut un discurs molt dur contra l'independentisme, participarà en els homenatges de Barcelona i de Cambrils

La presència de Felip VI a Catalunya, des de la manifestació de l'any passat en homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A , genera controvèrsia. En aquella ocasió, el clima polític i els vincles de la família reial espanyola amb els seus homòlegs saudites van fer que un gruix dels assistents protestes contra la visita del monarca. Exactament un any després, el rei torna a Barcelona per participar en la commemoració del primer aniversari dels atacs, i ho fa envoltat de polèmica per una possible rebuda hostil -especialment atiada per Ciutadans- de part del sobiranisme. En aquest cas, però, els representants institucionals i civils del moviment català han optat per una resposta freda i distant.Els membres de l'executiu de Quim Torra, per exemple, no faran cap gest de protesta per la visita de Felip VI i se centraran en assistir als actes commemoratius al marge de la relació inexistent que hi ha entre la monarquia espanyola i la Generalitat, especialment després del discurs del 3-O de l'any passat. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ni tan sols farà acte de presència als homenatges de Barcelona en protesta per la presència del monarca i centra els esforços -juntament amb Òmnium Cultural-, en l'acte previst a Lledoners. Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, va rebutjar la invitació a l'homenatge oficial i l'entitat ha decidit no coincidir enlloc amb Felip VI.Al centre penitenciari de Lledoners hi ha privat de llibertat Joaquim Forn, conseller d'Interior en el moment dels atemptats i responsable polític dels Mossos a l'hora de donar resposta als atacs. Torra, després dels homenatges barcelonins, es desplaçarà cap a Lledoners per visitar Forn, que ja ha fet saber que no vol cap acte de commemoració específic sinó un de global a tots aquells que van col·laborar en la gestió dels atemptats gihadistes. La parella de Forn, Laura Masvidal, assistirà als actes institucionals per "visibilitzar" que el conseller de Carles Puigdemont també va ser present en el dispositiu dels atemptats. D'altra banda, Josep Lluís Trapero, major dels Mossos i ara desplaçat a tasques administratives, també ha deixat clar que no vol cap homenatge nominal ni que es faci servir la seva imatge, una condició a la qual ha accedit l'ANC Aquesta distància que les entitats han posat envers la presència del rei també l'han assumit diversos comitès de defensa de la República (CDR) de Barcelona . La idea és "ignorar" el monarca i han descartat participar en cap acte institucional al seu costat, adherint-se així a la petició de no polititzar l'acte per respecte a les víctimes. Tanmateix, el CDR de Sant Antoni, que ha apuntat en quina direcció pot anar la resposta dels comitès barcelonins, ha recalcat que no obliden ni perdonen que "el rei, qüestionat dins i fora del territori catalana, intenti utilitzar l'homenatge a les víctimes per rentar la seva imatge".Ciutadans ha estat la formació que més ha brandat el discurs contra la politització de l'atemptat però també és qui més intenta escalfar aquests últims dies els actes del 17-A. Malgrat que des de l'àmbit sobiranista la resposta ha estat intentar no encendre la tensió i centrar tot el protagonisme en les víctimes, des del partit espanyolista insisteixen que l'independentisme utilitzarà els actes de commemoració dels atemptats com a altaveu per boicotejar i "insultar" el rei d'Espanya . En aquest sentit, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha aprofitat per atacar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i acusar-lo de "mirar cap a un altra banda" davant les formacions i entitats sobiranistes i deixar desprotegits els catalans que no són independentistes.El portaveu adjunt de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, César Zafra, també ha aprofitat el 17-A per disparar contra l'independentisme. Des de la formació temen que els actes puguin convertir-se en un punt de discriminació ideològica. "Esperem que els independentistes no posin per davant la seva ideologia, perquè el 17-A no ha d'haver-hi ningú exclòs per pensar diferent", ha dit. La idea és plantejar Sánchez és "ostatge" dels independentistes, que li van fer costat en la moció de censura.Qui també assistirà als actes d'homenatge serà el flamant president del PP, Pablo Casado, que encapçalarà la delegació del PP juntament amb l'exministra i actual portaveu popular al Congrés, Dolors Montserrat. Aquests últims dies, Casado també ha tingut un discurs molt bel·ligerant contra l'independentisme i, en concret, contra possibles xiulades i boicots al monarca espanyol. El dirigent del PP té previst, també, fer acte de presència als acte de record de Cambrils. Això ja serà l'endemà de l'homenatge a Barcelona, on previsiblement la memòria de les víctimes apaivagarà els aires de protesta contra Felip VI.

