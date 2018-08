La festa de Gràcia arrenca amb una crida per la llibertat dels presos

La doctora Elena Carreras durant el pregó de Gràcia. Foto: ACN

Condeno enérgicamente la politización del pregón de las fiestas de Gracia. Las fiestas tienen que ser de todos. Trabajaremos para que esto no pase en el futuro. — Koldo Blanco (@koldoblanco) 14 d’agost de 2018

El barri de Gràcia de Barcelona ha donat el tret de sortida a la seva festa major aquest dimarts amb el pregó. Enguany ha anat a càrrec de la cap d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Elena Carreras, que ha reivindicat la dona i ha recordat els presos polítics i els exiliats, sobretot les dones, i els seus familiars. Carreras ha enviat "una abraçada molt forta a les preses polítiques", l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, i també a l'entorn del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'Associació Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que viuen per la zona."Vull que ens conjurem per agafar forces i aconseguir que l'any que ve, per la festa major, estiguin aquí en aquesta balconada", ha reclamat Carreras (Barcelona, 1960), provocant que a la plaça Vila de Gràcia s'originessin càntics demanant "llibertat presos polítics" i els assistents han mostrat pancartes amb aquesta mateixa petició. El pregó de la 201 edició Festa Major de Gràcia ha començat amb alguns problemes de so, fet que ha provocat que durant uns minuts des del públic es dirigissin crits a la pregonera indicant-li que no la sentia fins que s'ha solucionat la incidència.L'altra reivindicació llençada per Carreras ha estat a favor de les dones: "Ja n'hi ha prou noies, ens hem de fer valer!", ha subratllat, en referència a totes les fites que les dones aconsegueixen però que no estan prou reconegudes. Ha recordat en el seu discurs la seva vida a Gràcia i com el seu pas per diferents entitats del barri van marcar la seva vida, com quan va ocupar la Vocalia de la Dona en l'Associació de Veïns de Gràcia. "Va impactar tant en la meva vida que no vaig dubtar en escollir l'especialitat d'Obstetrícia i Medicina de la Dona", ha relatat.La reivindicació de la llibertat dels presos ja ha estat motiu de brega política abans de començar el pregó i ha continuat després. El regidor de Cs Koldo Blanco ha exigit a l'alcaldessa, Ada Colau, que retiri la pancarta que demana l'alliberament dels empresonats perquè "les festes són de tots" i aquests símbols no representen tots els ciutadans. El líder del PP, Alberto Fernández Díaz, s'havia expressat en la mateixa línia els darrers dies. Quan ha acabat el pregó, Blanco ha expressat que condemna la "politització" de l'acte.Des del PSC, Jaume Collboni ha sostingut aquest dimarts que Cs "hiperactua" contra símbols com els que ha demanat retirar presos perquè viu del conflicte, com creu que també fan els independentistes. Alfred Bosch (ERC) ha considerat que la forma que es deixi de demanar llibertat per als presos polítics mitjançant pancartes i altres símbols és que els empresonats surtin de presó i que tornin els dirigents sobiranistes de l'estranger.

