Espanya acollirà finalment 60 migrants de l'Aquarius després d'un acord europeu

He demanat a @portsgencat que acollim el vaixell #Aquarius a Palamós, Vilanova o St Carles de la Ràpita, ports sota l’autoritat del Govern de Catalunya, per poder desembarcar les persones rescatades amb totes les garanties. Catalunya sempre serà terra d’acollida pic.twitter.com/m7ykU0X5c2 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 14 d’agost de 2018

Espanya acollirà finalment 60 migrants de l'Aquarius després d'un acord internacional, segons han informat diversos mitjans. L'acord, assolit entre sis països de la Unió Europea, servirà per repartir-se els 141 migrants que hi ha a bord del vaixell de rescat. Portugal també acollirà 30 persones. L'Aquarius atracarà a Malta i els migrants es distribuiran entre Espanya, França, Alemanya, Luxemburg i Portugal. Ara per ara, el vaixell es troba al mig del mar després de la negativa de Malta, Itàlia i Tunísia, i les traves posades pel govern espanyol, que aquest cap de setmana ha dit que Espanya "no és un port segur".El vaixell Aquarius va reclamar diumenge a la Unió Europea (UE) un port "segur i proper" per desembarcar els 141 migrants que porta a bord, rescatats el passat divendres en dues operacions en aigües internacionals davant les costes de Líbia. Barcelona ja va oferir ahir el port per acollir el vaixell. Ho afirmava la tinent d'alcalde Laia Ortiz, ressaltant que la ciutat sempre està compromesa amb la vida, i va lamentar la deriva xenòfoba que s'està vivint a Europa i que posa en risc els drets humans.Aquest matí, el president Quim Torra també ha ofert els ports de Palamós, Vilanova o Sant Carles de la Ràpita, tots ells "sota l'autoritat del Govern", per poder desembarcar les persones rescatades per l'Aquarius "amb totes les garanties". "Catalunya sempre serà terra d'acollida", ha dit Torra ha través de Twitter.Des de Metges Sense Fronteres han interpel·lat directament els governs europeus per tal que atorguin "un port segur i el més pròxim possible, d'acord amb el Dret Marítim Internacional, on poder desembarcar aquestes persones rescatades". En una entrevista a El Món a Rac1, el preisdent de l'ONG, David Noguera, ha acusat els líders espanyols i europeus de "no estar a l'altura de la situació". "És necessari un discurs més responsable i més humà", ha reivindicat.En aquest sentit, ha demanat separar el debat de la immigració de la qüestió de l'Aquarius, que es tracta d'un rescat. "La UE ha de trobar un mecanisme per assegurar que el rescat d'aquestes persones es fa d'una manera efectiva i que aquestes xifres de mortalitat i patiment acaben d'una vegada", ha reclamat Noguera.Les persones rescatades per l'Aquarius, en aquest cas, provenen de Somàlia i Eritrea, països en conflicte. Noguera ha explicat que es tracta de gent "que es llança al mar de manera desesperada" i que s'ha de fer "tot el possible per mantenir-los amb ivda i garantir els seus drets". "No crec que Europa es permeti l'espectacle de tenir un vaixell en alta mar amb persones de Somàlia i Eritrea que tenen tot el dret a presentar una demanda d'asil".

