VÍDEO El moment de l'esfondrament del pont de l'autopista de Gènova

Un viaducto atravesado por una autopista se desploma en Génova (Italia) https://t.co/aYA35dc0z2 pic.twitter.com/Rd1GXeNobB — Europa Press (@europapress) 14 d’agost de 2018

È crollato il ponte Morandi a Genova, che porta verso l’aeroporto.

Ora non sono a Genova, a casa mia, ma ho i brividi.#Genova #primocanale pic.twitter.com/uSwROMjJna — Nicole (@NicoleZecchini) 14 d’agost de 2018

Genova, crolla il ponte Morandi: È successo pochi minuti prima di mezzogiorno. Sarebbero crollati circa 200 metri della struttura, ma non si conosce ancora il bilancio parziale. La notizia è in costante aggiornamento https://t.co/JYS6GKij6i pic.twitter.com/JNUJPkGw6b — Notizie confermate (@notiveri) 14 d’agost de 2018

Un viaducte de l’A-10 a Gènova s’ha esfondrat completament per causes desconegudes. El trànsit ha quedat tallat en aquest punt d’una de les autopistes italianes més transitades. El balanç de víctimes del servei local d'ambulàncies fet públic al migdia és d'almenys 22 morts. També hi ha molts ferits.Aquest és el moment de l'esfondrament del pont:Els fets s'han produït cap a les dotze d'aquest migdia quan s'hauria esfondrat una part del viaducte d'entre 100 i 200 metres de longitud de l'autopista A-10, que connecta la frontera de França amb les principals ciutats del país. El pont afectat, el pont Morandi, té una longitud de 1.182 metres i una altura de 90 metres i es va construir els anys seixanta.Els serveis d'emergències estan treballant a la zona, on hi plou amb intensitat, per poder localitzar les víctimes atrapades entre les runes del pont.

