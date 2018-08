El Port de Barcelona registra al juliol el millor mes de la història en tràfic de mercaderies

El Port de Barcelona ha registrat al juliol el millor mes de la seva història pel que fa al tràfic total de mercaderies amb 6,4 milions de tones. En relació al mateix mes de l'any passat suposa un augment del 10,5%. Pel que fa al tràfic total de mercaderies acumulat entre gener i juliol de 2018, ha augmentat un 17% en relació al mateix període de 2017 i s'ha situat en 40,5 milions de tones.Els primers set mesos de l'any també ha augmentat un 16% el tràfic de contenidors que ha superat els 1,9 milions de TEU (un TEU equival a un contenidor de 20 peus). Pel que fa al nombre de viatgers de creuers ha crescut un 18% els primers set mesos de l'any amb 1,6 milions de passatgers. Només al juliol han passat pel Port de Barcelona 351.607 creueristes, un 2,5% més.L'increment més destacat s'ha produït en la càrrega contenitzada de transbordament (contenidors que són descarregats per tornar-se a embarcar cap a la seva destinació final), amb un augment del 57% els primers set mesos de 2018 però els increments s'han produït a totes les modalitats.El comerç internacional també ha mantingut una bona evolució amb un creixement del 6% de les exportacions i del 4% en les importacions. Per països, destaca l’increment dels intercanvis entre el Port de Barcelona i mercats molt diversificats, com ara Algèria (+55%), la Índia (+30%), Mèxic (+18%), Estats Units (+12%) i Brasil (+15%).Pel que fa a la càrrega rodada (les mercaderies que són embarcades a bord de camions, plataformes o remolcs), la instal·lació ha encaminat un total de 250.684 unitats de transport intermodal (UTI), amb un creixement del 5%. Els líquids a granel també han contribuït als bons resultats del tràfic total. Fins al mes de juliol el Port de Barcelona ha registrat 9,7 milions de tones de líquids a granel (+20%). En aquest apartat destaca la important pujada del fuel, que creix un 37% fins arribar a les 384.951 tones transportades; la gasolina (+27%) i el gasoli (+23%).Pel que fa al moviment de passatgers entre gener i juliol de 2018, el Port de Barcelona ha rebut 2,3 milions de viatgers tant de creuers com de ferris. És un 11,5% més que en el mateix període de 2017. Els passatgers de creuers han augmentat un 18% i s'ha situat en 1,6 milions fins al juliol mentre que els de ferris han disminuït un 0,4% i han estat 755.292.

