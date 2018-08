«Campeones», «Handia» i «Todos lo saben», pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Oscar

L'Acadèmia del Cinema espanyol ha donat a conèixer aquest dimarts els films preseleccionats per representar Espanya a la 91a edició dels Oscar. Es tracta de la pel·lícula Campeones de Javier Fesser, que va arrasar a la taquilla; la història fantàstica basca Handia de Jon Garaño i Aitor Arregi, distingida als Premis Goya, i Todos lo saben de Asghar Farhadi, amb Penélope Cruz i Javier Bardem en el repartiment i que es va presentar a la inauguració del Festival de Canes. No serà fins al 6 de setembre, però, que es donarà a conèixer el film escollit per competir a la categoria de Millor Pel·licula de Parla No Anglesa.Convertida en la millor estrena de cinema espanyol de l'any, Campeones ha conquistat més de tres milions d'espectadors i ha recaptat més de 17 milions d'euros.De la seva banda, Handia, guanyadora de deu Premis Goya, és la cinta en basc més vista de la història. No és la primera vegada que els acadèmics assenyalen una producció de la factoria Moriarti per viatjar a Los Angeles. El 2015 Loreak -dirigida per Garaño i Jose Mari Goenaga- va ser seleccionada per a representar l'estat espanyol en la competició per la Millor Pel·lícula de Parla no Anglesa.Finalment, la pel·lícula espanyola del director iranià Asghar Farhadi, Todos lo saben, va inaugurar el Festival de Cannes i s'estrenarà el proper 14 de setembre. Farhadi ja compta amb dos Oscars a Millor Pel·lícula de Parla no anglesa per El viajante i Nader y Simin, una separación.

