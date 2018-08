​«El balconing és divertit», la nova acció de protesta a Barcelona contra el turisme massiu

Les accions de protesta contra el turisme massiu, un fenomen que s'ha denominat turismofòbia , se segueixen succeint aquest estiu a Barcelona. La darrera ha consistit en uns cartells que interpel·len els visitants amb un "Dear tourist" (estimat turista) i que conclouen amb el lema "Balconing is fun" (El balconing és divertit), animant els visitants a realitzar la perillosa pràctica de saltar pel balcó. Els cartells, que ha compartit L'Escorpí (una secció de la publicació La Metxa), han aparegut els darrers dies en carrers de la ciutat com l'avinguda Vallcarca.Preguntada per aquest fenomen, la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha afirmat que la protesta contra el turisme massiu és un fenomen que fa anys que es produeix, i considera que "està indicant la necessitat de canviar el model turístic". A parer seu, cal tenir un lideratge del model turístic per garantir que sigui "respectuós amb la gent que viu a la ciutat i la gent que treballa en el sector", i per aconseguir-ho creu que es necessita la complicitat dels privats que hi estan vinculats.

