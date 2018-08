​Àngel Ros ja no és alcalde de Lleida: el ple tramita formalment la seva renúncia

El ple de l'Ajuntament de Lleida ha acceptat formalment aquest dimarts la renúncia d'Àngel Ros a l'alcaldia de la ciutat i també com a regidor a la Paeria , després d'haver estat nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra. Ha estat una sessió de tràmit sense intervencions dels grups i en què el secretari general ha procedit a la lectura de la renúncia de Ros, qui ha estat present al saló de sessions per seguir el plenari entre el públic.El ple extraordinari, presidit per l'alcaldessa en funcions, Montse Mínguez, també ha sol·licitat a la junta electoral la tramitació de l'acta com a nou regidor del PSC per a Joan Queralt, que anava de número 9 en la llista socialista el 2015 i que passarà a ocupar la vacant com a edil que deixa Àngel Ros. Caldrà esperar fins al ple previst pel 29 d'agost per saber qui serà el nou alcalde de Lleida.La decisió la prendrà dos dies abans la militància del PSC, que haurà de triar entre Mínguez i el segon tinent d'alcalde Fèlix Larrosa, que ja s'han postulat oficialment per rellevar Ros i, a la vegada, esdevenir el candidat de la formació en les municipals del 2019.

