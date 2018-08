L'ACM promou cinc minuts de silenci per homenatjar les víctimes del 17-A

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) proposa que aquest divendres, primer aniversari dels atemptats a Barcelona i a Cambrils, se celebrin cinc minuts de silenci davant dels ajuntaments catalans a partir de les dotze del migdia per homenatjar les víctimes. Cada consistori, en tot cas, podrà decidir en quin moment organitza el record als afectats.A cada concentració s'hi llegirà un manifest elaborat per l'ACM, que defensa la pau i la convivència i recorda la feina feta pels serveis d'emergències mèdiques i per la policia catalana. Al mateix temps, el text critica la venda d'armes per part d'estats democràtics perquè acaben contribuint al terrorisme internacional."Cal que els països que es pretenen a si mateixos com a democràtics, civilitzats imoderns no contribueixin de cap manera en la venda d'armes i material bèl·lic als intolerants, de manera directa o indirecta. El compromís amb la pau és i ha de ser una prioritat per tots nosaltres i, per tant, com a s ocietat no podem tolerar en cap cas que el negoci armamentístic sigui aliè a la realitat creixent del terrorisme internacional. Tots hem de predicar amb l'exemple", destaca el document.

Manifest de l'ACM sobre els atemptats del 17-A by naciodigital on Scribd

