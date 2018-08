​Competència no veu «evidència empírica» que Airbnb afecti el preu dels pisos

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) s'ha pronunciat de nou sobre els pisos turístics. L'organisme ha publicat un estudi sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic a Espanya amb el qual defensa aixecar restriccions a aquests lloguers, i que tenen Airbnb com una de les principals plataformes que fan de mitjanceres entre els propietaris i els turistes. En opinió de Competència, un dels efectes que més s'ha atribuït a aquests immobles, la pressió sobre els preus de l'habitatge, "no compten amb evidència empírica"."No existeix evidència concloent, ja que si bé s'ha registrat un augment generalitzat dels preus de l'habitatge a Espanya en els últims anys, això es deu a una confluència de factors econòmics, entre els quals hauria d'incloure's l'ús turístic, però és difícil discernir en quina mesura ha contribuït cadascun d'aquests factors", s'argumenta a l'estudi. Competència recomana revisar "en profunditat" la regulació vigent sobre pisos turístics per reduir "l'heterogeneïtat de la normativa" i aposta per eliminar restriccions "especialment greus", com la prohibició de llicències, l'aplicació de moratòries i l'establiment de zones a les ciutats, aspectes que Barcelona ha aplicat amb el govern d'Ada Colau al capdavant En relació a altres "efectes negatius atribuïts al creixement dels habitatges turístics", assegura que els derivats de la congestió (com el soroll), són "consubstancials al conjunt de l'activitat turística i precisen un enfocament regulador global sobre el sector". I, en relació a les molèsties que es poden produir en els edificis on conviuen residents i viatgers, la CNMC recalca que han de ser abordades "de la manera més proporcionada, probablement utilitzant un altre tipus de normativa, com s'ha produït en altres ciutats europees".Des del govern de Colau, la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, ha criticat que la CNMC "el que està fent és defensar els interessos d'uns lobbies que treuen uns beneficis de les nostres ciutats" i als quals ha acusat d'"estar generant grans prejudicis sense cap tipus de retorn social". Per a Pin, "el que està fent és defensar uns interessos particulars davant l'interès general que és tenir habitatge per viure". Ha remarcat que "els apartaments turístics són una xacra al centre de Barcelona i altres territoris de la ciutat", i ha agregat que seguiran defensant "la necessitat de limitar-los" i combatre els que són irregulars.

Estudi de la CNMC sobre els pisos turístics by naciodigital on Scribd

