Spotify permetrà saltar-se la publicitat encara que no paguis

Bones notícies pels usuaris d'Spotify: la plataforma permetrà d'aquí a poques setmanes que totes les persones que utilitzin la versió gratuïta puguin saltar-se els anuncis publicitaris. Aquesta nova característica permetrà a la plataforma a saber quins són els anuncis que més funcionen i esbrinar a quina hora i en quins territoris són més efectius.De moment la plataforma ja ha començat a provar aquesta opció a Austràlia i aviat l'implementarà en la resta de països, si bé encara no s'ha fixat una data exacta. Spotify compta a dia d'avui amb uns 100 milions d'usuaris de l'opció gratuïta, i uns 83 milions que paguen cada més la subscripció Premium, de 10 euros al mes.Tal com ha informat La Vanguardia , aquesta prova permetrà millorar l'experiència gratuïta dels usuaris i lluitar contra els rivals que ofereixen un servei similar, com ara YouTube, Tencent Music o Pandora. Alhora, ataca també la descàrrega il·legal de música, que ha perjudicat molt la indústria.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)