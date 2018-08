Finalitza a les Terres de l'Ebre la tancada del moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP-7

La tancada del moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP-7 a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, al Palau Abària de Tortosa,Tres representants de la plataforma han passat la nit a la seu governamental, sense incidents, aprofitant les hores per informar de les seves reclamacions i de la protesta a través de les xarxes socials. "Els hem fet els números per demostrar que es pot alliberar l'autopista", ha apuntat el portaveu Llorenç Navarro.Després d'atendre els mitjans a primera hora el matí, han sortit de la delegació als volts de les 9 h, amb les denúncies que mantenen des de fa gairebé tres anys: la "trinxada" de l'N-340 amb onze rotondes i 66 quilòmetres de doble línia continua, el rebuig a un alliberament parcial de l'autopista, i l'advertència que les concessions de les autopistes es canviaran per un impost universal de carreteres "de per vida".La plataforma veïnal seguirà amb les seves accions habituals aquest mateix dissabte. Serà el tall de carretera número 205 a l'N-340. Però adverteixen que les sorpreses no s'han acabat mentre no arribi la solució reclamada: la gratuïtat de l'AP 7 per a tothom.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)